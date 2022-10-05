سعر الدولار اليوم في بنك مصر بمنتصف التعاملات





سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.43 جنيه للشراء، و19.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 22.30 جنيه للشراء، و22.61 جنيه للبيع.

تثبيت سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعها يوم الخميس 22 سبتمبر 2022، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.

وقرَّر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلًا من 14%.

ويساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

بوابة فيتو