“البرهان” يصدر قرارًا جديدًا





تقول وزارة الداخلية بحسب التعميم الصحفي، إنّ القرار يجئ في إطار هيكلتها وإصلاحها وتطويرها.

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، قرارًا سياديًا، قضى بإلغاء الدمج الصادر بالقرارين (25/61) لسنة 1992م لقوات السجون، وقوات الدفاع المدني، وقوات حماية الحياة البرية مع الشرطة لتصبح قوات موازية بوزارة الداخلية .

وأوضحت وزارة الداخلية بحسب تعميمٍ صحفي، أنّ القرار جاء بعد دراسةٍ وتقييم شاملٍ لتجربة الدمج.

وأشارت إلى أنّه يأتي لمزيداً من التجويد وتوصيات مؤتمرات عقدت داخل هذه الإدارات المتخصّصة وورشة عمل على مستوى الوزارة قدمت فيها (4) أوراق عمل تماشياً مع قرار مجلس الوزراء الإنتقالي رقم (104) لسنة 2021م لتحقيق مبدأ التخصصية في العمل الشرطي والإنتشار الإتحادي والولائي والمحلي على مستوى القطر.

باج نيوز