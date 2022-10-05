(المؤتمر السوداني) يفتح تحقيقاً بشأن صورة تجمع قيادي بالحزب وياسر العطا





قال حزب المؤتمر السوداني، إن الصور التي نشرها عضو الحزب محمد حسن عربي، وتجمعه مع رئيس الحزب السابق، إبراهيم الشيخ، وعضو مجلس السيادة، ياسر العطا، تصرف فردي لا يعبر عن الحزب.

وذكر بيان صادر عن الحزب، “نشر عضو حزب المؤتمر السوداني، محمد حسن عربي على صفحته الشخصية بفيسبوك، صورًا تجمعه هو وإبراهيم الشيخ، مع الفريق أول ياسر العطا عضو مجلس السيادة يوم أمس الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2022 ، خلال زيارة ذات طابع اجتماعي لرئيس الحزب السابق، إبراهيم الشيخ بمقر إقامته بالقاهرة، عقب إجرائه لعملية جراحية.”

وأضاف، “نؤكد نحن في حزب المؤتمر السوداني إن نشر هذه الصور هو تصرف فردي – اعتذر عنه صاحبه – ولا يعبر عن الحزب، ولا يتسق مع موقفه المقاوم لسلطة انقلاب 25 أكتوبر، وسوف تُخضِع مؤسسات الحزب المعنية هذا التصرف للتحقيق والمحاسبة.”

صحيفة الصيحة