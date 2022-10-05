المرور تعلن بدء الخطة المرورية الخاصة بطلاب المدارس





أكد مدير الإدارة العامة للمرور، الفريق شرطة نصرالدين محمد عبدالرحيم، أن الخطه المرورية الخاصة بطلاب المدارس تهدف لتحقيق عام دراسي مستقر و تُعنى بتحقيق السلامة بللطلاب وتنظيم حركة السير ضمانا لوصولهم للمدارس قبل وقت كاف.

و أعلن أن ادارته تعكف سنويا علي تغطية كل التقاطعات والطرق الرئيسية بالمركز والولايات بالانتشار الواسع والكبير لشرطي المرور في أوقات الدراسة صباحا وقبل الخروج والذروة حرصا علي سلامة الطلاب والمواطنين، وأكد أن الانتشار الشرطي انطلق بالعاصمة والولايات تغطية للتقاطعات وامام مداخل المدارس لتسهيل حركة المركبات وتنظيم دخول الطلاب الي المدارس بأمان عبر منسوبي المرور، ودعا أولياء الامور وطلاب المدارس للتعاون مع شرطى المرور والالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية مع اهمية إمساك الأطفال أثناء عبور الطريق وتوعية الأبناء باستمرار حول كيفية العبور الآمن لخلق ثقافة مرورية للحفاظ علي سلامتهم ، ودعا نصرالدين السائقين الالتزام بالضوابط وتخفيف السرعة عند مداخل المدارس والتقاطعات وإعطاء المشاة حقهم في العبور حتى ينعم طلابنا بمرور آمن يحفظ سلامة الجميع.

باج نيوز