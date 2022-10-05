صالة ترانسيت وفندق بمطار الخرطوم





أكدت إدارة مطار الخرطوم يوم الأربعاء أن مشروع الصالة الذي سيتم تنفيذه عبر صندوق استثماري تديره شركة هايبر ديل المالية، يشتمل على ثلاثة طوابق وفقاً لاحدث أنظمة الصالات في المطارات المُتطورة.

وأشارت في اللقاء التنويري الذي شهده مطار الخرطوم أن الصالة المتوقع تشييدها ستضم صالة ترانسيت بالإضافة إلى فندق، ونوهت إلى أنه أيضاً ستشهد الفترة القادمة تشييد سور بطول ٨ كيلو مترات بالإضافة إلى مواقف ومداخل للطائرات، علاوة على زيادة المدرج والاستفادة من الجزء الشرقي بالمطار، ولفتت إلى أن شركة المطارات المحدودة وضعت تصاميم الصالة الجديدة وسيتم تسليمها للاستشاري بعد اختيارها لتطورها أن رأي ذلك.

الخرطوم:طيران بلدنا