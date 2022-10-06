حقيقة سقوط طائرة الامم المتحدة بالجنينة





أكد المهندس محمد الغالي مدير مطار الشهيد صبيرة الدولي بالجنينة حاضرة غرب دارفور أن هبوط طائرة برنامج الأمم المتحدة للغذاء العالمي (wfp ) بالجنينة بالقرب من مطار الجنينة على بعد 300 كيلو مترا من الناحية الشمالية الشرقية تعد هبوطا إضطراريا وذلك لوجود عطل فني وليست سقوطا كما تناولتها وسائط التواصل الإجتماعي .

وقال الغالي ان الطائرة التي هبطت إضطراريا وطاقمها يمارسون نشاطهم بصحة تامة .

ويذكر ان الطائرة الأممية التي هبطت اول أمس بالقرب من مطار الجنينة هي تتبع لأغراض السفر لنقل موظفي المنظمات للبرامج الإدارية بمحليات الولاية ، علما بان الطائرة ، هليكوبتر وكان علي متنها عدم 5 من موظفي المنظمات ،بالاضافة إلى طاقم الطائرة وعددهم 2.

صحيفة الصيحة