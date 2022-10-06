غندور يتحدث عن عودة المؤتمر الوطني للحكم





أكد الرئيس المكلف للمؤتمر الوطني المحلول إبراهيم غندور ان الحزب لن يعود لحكم السودان بقياداته الحالية.

وقال خلال مخاطبته حملة المطالبة بإطلاق سراح القيادي المعتقل نافع علي نافع “إن هناك أجيال اخرى ستحمل الرسالة إذا توفانا الله”.

وحسب متابعة (متاريس)، حذر غندور من التدخلات الأجنبية في السودان التي قال إنها بلغت مداها.

من جهنه أكد محمد الشيخ مدني رئيس اللجنة العليا لإطلاق سراح نافع أن المشاركة الواسعة تمثل سماحة أهل السودان الذين فشلت قوى الشر زرع الفرقة فيه.

وأضاف لدى مخاطبته حملة “الحرية للوطن” أن بقاء نافع في الحبس دون مسوغ قانوني غير مقبول.

صحيفة الصيحة