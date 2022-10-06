لصيانة طارئة توقُّف جزئي لمحطة مياه الشجرة بالخرطوم





أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن توقّف جزئى فى محطة مياه الشجرة لصيانة طارئة في الخزان الرئيسى للمحطة.

وقال المدير العام للهيئة مهندس مستشار محمد علي العجب في تعميم صحفي اليوم ” الخميس ” ،اطّلعت علية اليوم “،التالي ” ان فريق الصيانه المركزى يعكف حاليا علي عملية الصيانة، مشيرا إلى تاثّر مناطق “الشجرة، والعزوزاب، ويثرب،و الدباسين،والري المصرى والحماداب”.

وتوقّع المدير، عودة الإمداد المائى للمناطق المتأثّرة خلال الساعات القادمة ، اعتذار للموطنين في المناطق المتاثره جراء مايحدث لهم من مضايقات

صحيفة اليوم التالي