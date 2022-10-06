خميس جلاب : مالك عقار باع اتفاقية السلام





جدد عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس الحركة الشعبية ـ شمال ـ مالك عقار، تمسكه بالسلام وعدم العودة إلى الحرب مرة أخرى.

وقال عقار خلال مخاطبته قوات الحركة الشعبية، بمركزي التدريب الموحد بوادي سيدنا، ومركز الشهيد عادل شادول للتدريب بمدينة الكدرو، في إطار توفيق أوضاعها: “يجب تكوين جيش موحد قومي وطني للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وهويتها”.

وأشار عقار إلى التحديات التي تواجه ملف الترتيبات الأمنية، وقال: “هناك مطبات مصطنعة، وأخرى شخصية، ولها أبعادها وأسهمت في إعاقة وبطء ملف الترتيبات، وعدم تنفيذه بالصورة المطلوبة”، داعياً إلى تفويت الفرصة عن المتربصين بمسيرة السلام والوحدة.

وعن الوضع السياسي الراهن، أوضح عقار، أن السودان يمر بأزمة سياسية، تتطلب تضافر جميع الجهود لتجاوز هذه المرحلة مناشداً السودانيين للنظر بموضوعية لمشاكل السودان وإعلاء المصلحة الوطنية والنأي عن الأجندات الخارجية والمصالح الشخصية، وقبول الرأي الآخر.

وأشاد مالك عقار بجهود الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، ولجان الترتيبات الأمنية المشتركة والقادة العسكريين، لإنفاذ بند الترتيبات الأمنية لافتاً إلى ضرورة تفادي سلبيات تجارب اتفاقيات السلام السابقة في تطبيق ملف الترتيبات الأمنية.

الخرطوم: أمنية مكاوي

صحيفة اليوم التالي