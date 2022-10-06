سعر الدولار والعملات في السودان اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 .. السوق الموازي





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 6 سيتمبر 2022 م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 580.00 جنيه

الريال السعودي : 154.66 جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 573.04 جنيه

الدرهم الإماراتي : 158.90 جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 158.99 جنيه

الجنيه الإسترليني : 649.60 جنيه

الجنيه المصري : 27.20 جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.