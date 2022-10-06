الري تؤكد حرصها على تذليل كافة معوقات تأمين المسطحات المائية





أكد مدير الإدارة العامة لتأمين المرافق والمنشآت اللواء شرطة حقوقي اللواء شرطة حقوقي صلاح حسن الطيب الروي، أن وزارة الري والموارد المائية أكدت حرصها واهتمامها على تذليل كافة معوقات تأمين المسطحات المائية التي تندرج تحت عمل شرطة تأمين السدود في الخزانات والمشاريع الحيوية المصاحبة، جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماع هيئة القيادة بوزارة الري والموارد المائية لمناقشة تقرير أداء إدارة شرطة تأمين السدود للعام 2021 وإجازة خطة العام 2022 بحضور وزير الموارد المائية المكلف مهندس، ضو البيت عبدالرحمن ضو البيت، ومدير عام وحدة تنفيذ السدود مهندس محمد نورالدين ومديري الدوائر والإدارات المرفقية.

من جانبه رحب الوزير بهذا الاجتماع داخل أروقة وزارته، ووعد بتذليل كافة المشاكل والعقبات وذلك لأهمية شرطة تأمين السدود في الاضطلاع بمهام جبارة في تحقيق الأمن المائي بجانب أدوارها المحورية في تأمين المواقع الاستراتيجية في حال حدوث النزاعات التي تحدث داخل دائرة اختصاص الخزانات والسدود والمشاريع المصاحبة كل ذلك يكرس الاهتمام بتلك الإدارة المرفقية الحساسة، وأكد أن وزارة الداخلية وإدارته تسعيان لتوفير المناخ المميز مطالباً بضرورة وجود آلية مشتركة لتسيير عمل شرطة السدود في المستقبل.

صحيفة اليوم التالي