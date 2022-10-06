التعليم العالي: التقديم للجامعات لم يبدأ





أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا توجد لها أي صفحة رسمية على الفيسبوك غير موقع الوزارة الرسمي على الفيس بوك. (https://www.facebook.com/www.MOHE.GOV.SD)، وصفحة التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي السودانية (https://www.facebook.com/admission.gov.sd)، ونوهت إلى أن أي صفحة أخرى باسمها تعتبر صفحة مزورة لا علاقة للوزارة بها وما ينشر فيها أكاذيب.

وقالت الوزارة: “ننوه الطلاب وأسرهم بأنه لم يتم تحديد بعد موعد بداية التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي”، ودعت الطلاب وأسرهم لتستقاء المعلومات الصحيحة من مواقع الوزارة المعتمدة فقط وعلى رأسها الموقع الرسمي على الإنترنت (http://www.mohe.gov.sd).

صحيفة اليوم التالي