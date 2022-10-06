الخرطوم .. السلطات تضع يدها على 82200 دولار مزيّفة





بواسطة تيم ميداني مشترك من الفيدرالية الخرطوم وجهاز المخابرات العامة.

تمكّنت قوّة ميدانية مشتركة من الفيدرالية بالخرطوم وجهاز المخابرات العامة، من ضبط شبكة إجرامية تنشط في توزيع العملات الأجنبية المزيّفة بشارع النيل وبحوزتهم 882200 دولار.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، الخميس، أنّ الشبكة تضم خمسة أشخاص، وتمّ إيقافهم بعد كمين ومبايعة وهمية مع المشتبه بهم بشارع النيل بالخرطوم.

وأضاف” تمّ تنفيذ كمين ومبايعة وهمية مزدوجة مع عناصر شبكة إجرامية تعمل على توزيع العملات الأجنبية المزيّفة أسفرت عن ضبط المدعو”ا، م، ج”، و”ع، ا، ا”، “س، ع، م، ح”،و” ا، م، ع”، وبحوزتهم مبلغ 82200 دولار مزيّفة”.

وتابع” بدأت عملية المبايعة بجهة سوق سعد قشرة بالخرطوم بحري بواسطة الوسيط المتهم رقم (4) والذي قام هو بدوره بتوصيل القوة إلى شارع النيل الخرطوم ومقابلة المتّهم الأول والثالث وهم يقودون عربة صالون ماركة نيسان وبدورهم قاموا بتوصيل القوة إلى المتهم الرابع الذي كانت العملة بحوزته وهو كان يقود عربة لاندكروزر”. وبناء على ذلك تم اقتيادهم إلى الشعبة وإخضاعهم للتحقيق واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتم توطئة لتقديمهم لمنصات العدالة.

باج نيوز