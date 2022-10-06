عقار يؤكد ضرورة معالجة قضايا غرب كردفان عبر الحوار البنّاء





أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار إير ضرورة معالجة قضايا ولاية غرب كردفان في الإطار السلمي عبر الحوار البنّاء وتعزيز اللحمة الاجتماعية.

وأمن خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، وفد قبيلة المسيرية بغرب كردفان، على حقوق الولاية فيما نصّت عليه اتفاقية جوبا لسلام السودان.

وأوضح د. محمد نورين علي عضو اللجنة العليا لمؤتمر توحيد قبيلة المسيرية حول القضايا المصيرية، في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول التحديات التي تواجه ولاية غرب كردفان بما فيها المشاكل القبلية.

وشدّد نورين، على ضرورة جمع الصف وتعزيز التعايش السلمي بالمنطقة، مشيراً إلى أن اللقاء تناول نسبة ال40% من عائدات الولاية من البترول، وتم الاتفاق خلاله على مناقشة القضايا بصورة علمية للتوصل لرؤية موحدة لكل أهل الولاية لتجاوز التحديات الماثلة.

وكالة سونا