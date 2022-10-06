حجز ملف محاكمة ضابط رفيع بحركة مسلحة للحكم





حجزت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال للحكم ملف محاكمة ضابط برتبة رفيعة يتبع لحركة “تمازج” موقوف على ذمة اتهامه بحيازة أسلحة دون ترخيص بها من جهات الاختصاص ابان ضبطه بواسطة الاستخبارات المضادة.

ويواجه المتهم إتهاماً وفق نص المادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات السوداني.

ويجيئ قرار المحكمة بحجز ملف الدعوى الجنائية للنطق بالحكم في منتصف الشهر الحالي، وذلك بعد سماعها لقضيتي الاتهام والدفاع.

وفي السياق، مثل شاهد الدفاع الأخير أمام المحكمة وأفاد بأنه ليس له عمل محدّد وإنما يتبع لإحدى الحركات المسلحة وهي جبهة الجبهة الثالثة “تمازج”، مشيراً إلى أن السلاح الكلاشنكوف بالرقم (764) يخصه، وقدّم استمارة السلاح للمحكمة من حركته المسلحة بأنه يخصه، حينها قبلت المحكمة الاستمارة كمستند دفاع عن المتهم، وأوضح أن قطعة سلاحه قام بتسليمها لأحد الأشخاص.

وبحسب المعلومات الأولية أن الاستخبارات المضادة بالقوات المسلحة وردت إليها معلومات تفيد بأن المتهم يحوز على أسلحة دون ترخيص من جهات الاختصاص، وأوضحت المعلومات أنه وبموجب ذلك تم رصد المتهم والقبض عليه باستوب شارع الهواء الخرطوم (البيبسي) واخضاعه للتحري حول ذلك ليرشد الاستخبارات عن مكان تلك الأسلحة عن طريق إرسال شاهد الدفاع الأول شقيقه والثاني زميل سابق له بالحركة وإحضار تلك الأسلحة عبارة عن بندقية كلاشنكوف وبندقية جي م3 وطبنجة، وحينها تم توقيف المتهم وتحريك بلاغ ضده بالواقعة وإخضاعه للتحقيق والتحري حولها وباكتمالها أحيل إلى المحكمة للفصل القضائي.

صحيفة الصيحة