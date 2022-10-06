حركة تمازج “بعض أطراف السلام تحتاج إلى ثورة داخلية حتى يخرج النفاق والتدليس”





قال نائب رئيس حركة تمازج الفريق بابو مكي حمدين، إنّ هناك جهات داخل أطراف السلام عملت على شخصنته واستثماره لأغراض خاصّة لا علاقة لها بالقضية التي حمل من أجلها أبناء الهامش السلاح.

وأضاف لـ(السوداني): أطراف السلام تحتاج إلى ثورة داخلية حتى يخرج النفاق والتدليس من مخبئه ويكشف للرأي العام وهذا ليس ببعيد على حد تعبيره.

وحذّر بابو أطراف السلام الأخرى من الانفراد بالمشهد، وقال إنّ هذه الخطوة ستُولد غُبناً واحتقاناً ولربما ستقود إلى مُواجهات مُباشرة بين أطراف السلام نفسها.

صحيفة السوداني