محتجون يغلقون حقل “أم عدارة” النفطي في غرب كردفان





أعلن تجمع العاملين بقطاع النفط، عن إغلاق حقل أم عدارة النفطي في ولاية غرب كردفان من قبل مواطنين.

وحسب بيان لتجمع العاملين اليوم، اقتحمت مجموعة من المواطنين محطة BV2 بحقل أم عدارة وأجبرت العاملين بالمحطة على إيقاف العمل، كما تم احتجاز العاملين داخل مقر سكن الشركة وقطع التيار الكهربائي من الحقل.

واوضح البيان أن عملية الإغلاق أدت إلى إيقاف عمل خط أنابيب خام النفط الخفيف شركة بتروإنرجي والذي ينقل حوالي (5- 6) آلاف برميل نفط يومياً، ما يعادل (14%) من نسبة الخام الذي تعالجه مصفاة الخرطوم القديمة يومياً.

واعتبر البيان الإغلاق مهدداً حقيقياً لإنسياب النفط وإمداد المواطنين من المحروقات وقد يتسبب بعواقب فنية وخيمة.

صحيفة الصيحة