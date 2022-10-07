الإعلان عن حكومة كفاءات و”حمدوك والسيسي” أبرز المرشحين





كشفت تقارير صحافية، الجمعة، عن تشكيل حكومة كفاءات وطنية الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة الجريدة الصادرة، الجمعة، إنّ القيادات المرشحّة ليس لديها انتماء سياسي صارخ، وليس لديها مواقف مأزومة وبعيدة عن المحاصصة الحزبية.

وجزمت بحسب مصادرها، أنّ الحكومة سيتمّ الإعلان عنها في غضون الأيام المقبلة بناءًا على رغبة المجتمع الدولي والإقليمي وبعض الفاعلين في الداخل.

ولم تستبعد دوائر أخرى أنّ يتمّ تشكيل حكومة أمر واقع حال فشل القوى السياسية في التوافق على الحكومة المدنية التي ينتظر أنّ تعلن قبل الخامس عشر من أكتوبر الجاري.

ووفقًا لمصادر الصحيفة فإنّ التيجاني السيسي أبرز المرشحين لتولي منصب نائب الوزراء بجانب إمكانية عودة عبد الله حمدوك لذات المنصب.

باج نيوز