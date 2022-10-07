بنك الخرطوم يتخذ خطوة جديدة تجاه عملائه





قال بنك الخرطوم انه في إطار الاهتمام المستمر الذي يوليه لإحتياجات عملائه في القطاع المصرفي والخدمات المالية والبنكية، إفتتح البنك أمس الخميس فرعه الجديد بمنطقة “الرميلة ” ليعمل جنبا إلى جنب مع بقية الفروع في العاصمة لتقديم كافة الخدمات المصرفية والمالية لجمهور القطاع المصرفي.

وشهد الافتتاح كلا من الرئيس التنفيذي لبنك الخرطوم د.مصطفى عبدالله الحسن ومديري إدارات، العمليات والفروع والتجزئة المصرفية والشؤون الإدارية والتسويق، ولفيف من موظفي البنك.

وأضاف “بذلك يستمر بنك الخرطوم في طليعة رواد القطاع المصرفي في البلاد، بخدماته المتميزة والمبتكرة وانتشاره الشامل في ربوع السودان”.

الصيحة