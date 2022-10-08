



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022م

صحيفة الانتباهة:

اختفاء 11 ألف جوال دقيق مدعوم.

التوافق الوطني: سلام جوبا خطّ أحمر و”واهم” من يقف ضده.

مصرع شرطي ومواطن في كمين مسلّح بشمال دارفور.

كبير مستشاري حمدوك: أيّة تسوية سياسية تجرى سرًا ستكون مهدّدة بالفشل.

تحديد موعد بداية الكشف الطبي للمدارس الابتدائية بالخرطوم

صحيفة اليوم التالي:

معهد الأمن الأفريقي: ما يوّحد مدني السودان معارضة الجيش فقط.

الحزب الشيوعي: حمدوك فاشل وعودته مثيرة للدهشة.

كسلا تستقبل بعثة الأمم المتحدة للسلام والتنمية.

الصحة تعلن بداية الكشف الطبي لتلاميذ الابتدائية بالخرطوم.

السودان يناقش قضايا التوظيف وخلق فرص العمل.

بادي يناقش مع محافظ الكرمك تجارة الحدود وتنظيم التعدين

صحيفة الحراك السياسي:

مناوي: ليس هناك إمكانية لحكم السودان دون انتخابات.

والي الخرطوم يتأسف لقصور الخدمات في الريف.

التجارة والتموين بمحلية الدامر تبيد سلعًا منتهية الصلاحية.

الصحة تعلن بداية الكشف الطبي لتلاميذ الابتدائية بالخرطوم

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صحيفة السوداني:

مناوي: العسكر أبلغونا صعوبة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

لجنة توحيد مواثيق المقاومة ترفض مسوّدة دستور المحامين.

وزير الداخلية يبحث مع السفير المصري مشاكل الجاليات في البلدين.

البرهان يهنئ موسيفيني بمناسبة ذكرى استقلال أوغندا.

الدقير: المؤتمر العام لحزب المؤتمر السوداني في يناير المقبل

صحيفة الوطن:

مجموعة مسلحة توقف ضخ النفط وتحتجز العاملين بغرب كردفان.

الإتحادي الأصل: ميثاق سلطة الشعب مستمد من تجربة ليبية فاشلة.

تفاصيل نهب سيارة مواطن وضربه أمام مطار الخرطوم.

السودان ينافش قضايا التوظيف وخلق فرص العمل