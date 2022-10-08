مناوي يرهن حكم السودان بإجراء الانتخابات





قال عضو الهيئة القيادية لقوى الحرية والتغيير -التوافق الوطني- حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي ، إنه ليس هنالك إمكانية لحكم السودان دون انتخابات، وقطع بأن الانتخابات هي الفيصل في تحديد كل من يحكم السودان.

وشدد أركو في ندوة “سلام جوبا وتحديات التغيير”، التي نظمتها قوى إعلان الحرية والتغيير، التوافق الوطني، بالحاج يوسف “الجمعة”، على تنفيذ بنود اتفاقية جوبا التي تدعم عودة النازحين إلى مناطقهم، كما تعمل على استقرار الأوضاع في البلاد وتعطي رؤية مستقبلية للشباب في تعمير البلاد.

وزاد: “يجب تشكيل حكومة انتقالية ذات مصداقية تقود البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة، وذالك لتحقيق الاستقرار والأمن بالبلاد”، على حد قوله.

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