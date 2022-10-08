انفراج في أزمة المياه بالخرطوم





اعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم اكتمال صيانة الخزان الرئيسى بمحطة مياه الشجرة وتشغيلها بعد توقف لاكثر من ٢٤ ساعة اثر عطل طارئ في الخزان الرئيسى.

وأكد المدير العام للهيئة مهندس مستشار محمد علي العجب في تعميم صحفي اليوم السبت ان فريق الصيانة المركزى عكف على عملية الصيانة التى استمرت لاكثر من ٢٤ ساعة، واوضح ان المحطة تعمل حاليا بكفاءة عالية، مشيدا بالجهد الذي بذله فريق الصيانة حتى تكللت جهوده بالنجاح في وقت وجيز، مشيرا الى عودة الامداد المائى لوضعه المعتاد في مناطق الشجرة، العزوزاب، يثرب، الدباسين،الري المصرى والحماداب، وقدم اعتذاره للموطنين في المناطق المتاثره جراء ماحدث لهم من مضايقات خلال فترة توقف المحطة.

الصيحة