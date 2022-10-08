إعلان سياسي مرتقب اليوم في السودان





كشفت تقارير إعلامية، أنّه من المتوقّع أنّ التوقيع على إعلان سياسي جديد للتوافق حول الترتيبات الدستورية، اليوم السبت.

وأفادت التقارير بحسب قناة الحدث، أنّه تمّ توجيه الدعوة إلى قوى إعلان الحرية والتغيير والتوافق الوطني والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية لحضور التوقيع.

ومن المنتظر أنّ يشارك عدد من قيادات الأحزاب أبرزهم رئيس “حركة العدل والمساواة” جبريل إبراهيم ونائب رئيس “الحزب الاتحادي الديمقراطي” جعفر الصادق وحاكم إقليم دارفور مني أركي مناوي، إضافة للموقعين على الإعلان السياسي، فضلاً عن أحزاب سياسية أخرى.

وفي السياق، قال عضو اللجنة الفنية لتوحيد المواثيق تاج الدين إسحق، إنّ تنسيقيات لجان المقاومة ستعمل على إسقاط أي إعلان سياسي تعلنه قوى التوافق.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ، رفضًا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز