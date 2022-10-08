الكشف عن لقاء جمع (قوش ) و(ايلا) قبل عودته السودان





كشفت مصادر سودانية في القاهرة، أن لقاءً جرى في العاصمة المصرية خلال الأيام الماضية، ضم محمد طاهر إيلا، آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، وصلاح قوش رئيس جهاز الأمن السوداني السابق

وأوضحت المصادر السودانية، في أحاديث خاصة لـ”العربي الجديد” القطرية، أن اللقاء ضم إلى جانب قوش وإيلا، مسؤولاً مصرياً رفيع المستوى معنياً بالملف السوداني، وقد جرى بحث مسارات التحرك المصري، سواء على مستوى ملف أزمة سد النهضة ومواجهة “التعنت الإثيوبي”، أو على مستوى الأزمة السياسية في السودان.

صحيفة الصيحة