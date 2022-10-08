المؤتمر الوطني: نتمسّك بشرعيتنا حزباً فاعلاً في الساحة السياسية ونقف مع تكوين حكومة كفاءات غير حزبية





جدد حزب المؤتمر الوطني – المحلول – موقفه الثابت بأن يظل معارضة مسؤولة لا تهدم. وقال: “نتمسّك بشرعيتنا حزباً فاعلاً في الساحة السياسية يمارس السياسة باتزان للمحافظة على استقرار البلاد وأمنها القومي، والعمل مع الجميع من أجل معالجة مشاكل البلاد كافة والتردي المعيشي والاقتصادي والاهتمام بأمر الناس ومعاشهم”.

وعقد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، اجتماعه الدوري الجمعة، حيث وقف من خلاله على مراجعـة الأداء في الفترة الماضية والوقوف على البناء الحزبي القاعدي من شعب الأساس وحتى المستوى الاتحادي. وأوضح الحزب أن مكتبه القيادي وجّه باستيعاب كافة القواسم المشتركة بين المؤتمر الوطني والقوى الوطنية كأرضية ثابتة لوحدة الصف والتوافق الوطني والتنسيق مع الأحزاب الوطنية للخروج ببلادنا إلى بر الأمان.

وأضاف المؤتمر الوطني في بيان له: “وقف الاجتماع على قضية العدالة في البلاد، وشدد على عدم تسييسها ومواصلة أنشطته السياسية المطالبة بإطلاق سراح قياداته المعتقلين”.

وأكد المؤتمر الوطني، دعمه لكل المبادرات الوطنية ورفضه للتدخلات الخارجيـة في شؤون البلاد الداخلية، التي أسهمت في تعميق الخلاف وتوسيع الأزمة الراهنة، وأعلن وقوفه مع تكوين حكومة كفاءات غير حزبية لاستكمال الفترة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة، مشدداً على أنها الطريق الوحيد للشرعية الدستورية بعد فترة انتقالية متفق عليها تنتهي باختيار الشعب مَن يمثله.

وأوضح الوطني أنه وقف على الإضرابات الكثيرة للعاملين، وأكد دعمه لمطالب العاملين العادلة، مبيناً أن حلها لن يكون إلا بإعادة النقابات المنتخبة وتفعيل التفاوض الجماعي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال عبر منظماتهم الشرعية المنتخبة ديمقراطياً في إطار المجلس الأعلى للأجور.

صحيفة السوداني