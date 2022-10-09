عودة الإمداد المائي في 6 مناطق بالخرطوم





أعلنت هيئة مياه الخرطوم، بحسب(سونا) أمس، عن اكتمال صيانة الخزان الرئيسي بمحطة مياه الشجرة، وتشغيل المحطة، وعودة الإمداد المائي في مناطق الشجرة، العزوزاب، يثرب، الدباسين، الريّ المصريّ، والحماداب.

وقال المدير العام لهيئة مياه الخرطوم، محمد علي العجب، إنّ فريق الصيانة المركزي عكف على عملية الصيانة التي استمرت لأكثر من ٢٤ ساعة حتى تكلّلت بالنجاح.

وأوضح العجب أن المحطة حاليًا تعمل بكفاءة عالية، شاكرًا فريق الصيانة لعمله المكثف حتى عادت المحطة وفي وقت وجيز إلى العمل .

صحيفة السوداني