رغم إعفائهم منها: شكوى من فرض رسوم تسجيل على الطلاب المعاقين بالجامعات الحكومية





شكا الطالب بجامعة السودان قسم علم النفس تاج الدين عوض محمد (كفيف )من فرض رسوم تسجيل دراسية من قبل ادارة الجامعة على الكفيفين والمعاقين عامة تبلغ قيمتها (5) آلاف جنيه.

وقال تاج الدين لـ”السوداني” إن الطلاب المعاقين معفيين تمامًا من الرسوم الدراسية عامة بقرارمن وزارة التعليم العالي، غير أن لجنة مراقبة الطلاب الجالسين بالجامعة رفضت جلوسي لامتحان الكورس السادس بقسم علم النفس وتمسكت بفرض الرسوم المذكورة، مشيرًا لمعاناة المعاقين والكفيفين في الجامعات الحكومية بالبلاد من هذه الرسوم والتي تتفاوت ما بين (5 ـ 35) الف جنيه.

وطالب وزارات التعليم العالي والمالية وادارات الجامعات الحكومية بالبلاد بالغاء كافة الرسوم الدراسية والتسجيل التي يتم فرضها على المعاقين .

صحيفة السوداني