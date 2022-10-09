(التغيير): (التوافق الوطني) تسعى لتكوين حكومة بأي وسيلة





قال قيادي في قوى الحرية والتغيير إن جماعة التوافق الوطني تعتقد بأن الائتلاف يعمل على تجريدها من مكاسب اتفاق السلام، مما جعلها تسعى لتشكيل الحكومة بأي وسيلة.

وقال القيادي عروة الصادق، لـ “سودان تربيون”، إن “موقعي الإعلان السياسي يبحثون عن أي وسيلة لتشكيل الحكومة القادمة بصورة تضمن عدم المساس أو تعديل اتفاق السلام، كما أنهم يعتقدون بأن الحرية والتغيير تريد تجريدهم من هذه المكاسب”.

وأشار إلى أن الهدف من توقيع الإعلان هو قطع الطريق أمام ما يمكن أن تتمخض عنه تحركات المجموعة الرباعية ــ أميركا وبريطانيا والإمارات والسعودية ــ أو الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد.

واتهم القيادي جهات داخلية وخارجية بالسعي لإرباك المشهد السياسي وإغراقه بالمبادرات لإحداث حالة سيولة سياسية عبر التوقيع على الإعلان.

صحيفة الصيحة