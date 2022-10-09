تجار بولاية سودانية يدخلون في إضراب عن العمل





نفذ تجار ولاية النيل الابيض اليوم اضرابا عن العمل.

وبدت الاسواق كمدن الاشباح حيث أغلقت معظم المتاجر أبوابها، بينما استثني قرار الغرفة التجارية المخابز والصيدليات من الاغلاق الكامل والذي يستمر ليومين.

وفرضت الضرائب مبالغ خرافية على التجار حيث تسلم صاحب معرض اثاث تقديرات ضريبية للعام الجاري بقيمة سبعة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه، بينما كانت في العام السابق ثلاثمائة الف جنيه فقط، وتسلم تاجر اجهزة كهربائية تقدير ضريبي بمبلغ ستمائة وخمس وسبعون الف جنيه بينما كانت ضريبته للعام المنصرم خمسة وسبعون الف جنيه.

ونفذت مدن الدويم والقطينة وكوستى وربك وتندلتي الاضراب الذي وصفه التجار بالناجح.

ربك _ أحمد جبريل

صحيفة الصيحة