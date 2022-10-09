حميدتي يُكذِب مزاعم حول وجود خلافات بينه والبرهان





كذَّب نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن مزاعم حول وجود خلافات بينه ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وتوسُّط قيادات بارزة بالإدارة الأهلية لاحتوائها.

وأكد حميدتي، عدم وجود أي خلافات بينه والبرهان، واصفاً ما تمّ تداوله حول توسُّط قيادات بارزة بالإدارة الأهلية، بأنّها ادّعاءات كاذبة لا أساس لها من الصّحة، قصد مُروِّجوها إثارة الرأي العام، داعياً وسائل الإعلام إلى تَوخِّي المصداقية في نشر الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات المُضلّلة – بحسب ما أورده مكتبه الصحفي.

صحيفة السوداني