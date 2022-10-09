غرفة المستوردين تطالب بحل اتحاد أصحاب العمل





وجهت الغرفة القومية للمستوردين، انتقادات لاتحاد أصحاب العمل، ووصفت دوره بالسلبي والضعيف تجاه معالجة مشاكل القطاعات، وطالبت الغرفة بضرورة حله وانتخاب اتحاد آخر يتبنى خطط وقضايا منسوبيه.

وكشف الأمين العام للغرفة المستوردين هيثم التجاني في تنوير صحفي، عن مناقشة قضايا المستوردين مع الغرفة التجارية عقب الفراغ من قضايا الصادر, مشيرا لوجود مسودة تحوي كل مشاكل وحلول القطاع سيتم رفعها في اجتماع مرتقب.

وهدّد هيثم كلجنة تسييرية للمستوردين، بالانسحاب من الغرف التجارية، وخيّر في الوقت ذاته المستوردين بالانسحاب أو المواصلة، مؤكداً استعدادهم الكامل للتصدي لأي مشكلة تواجه المستوردين.

صحيفة الصيحة