مجلس البجا يرفض زيارة وفد الجبهة الشعبية و يجدد رفضه للمسار





أعلن المجلس الأعلي لنظارات البجا والعموديات المستقلة، أن الهئية القيادية العليا ترفض زيارة وفد الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الي ولاية القضارف .

وجدد المجلس في بيان اليوم، رفضه لمسار الشرق الذي و قع في جوبا و قال إن هذه الزيارة تؤكد تورط جهات نافذة في الدولة مازالت تدعم وتحمي قادة المسار ووصفتهم بأرباب الفتنة.

و أضاف البيان “مازالت هذه الجهات تدعم قادة المسار بالأموال ووسائل الحركة، وعمدت علي تفتيت المجلس و نحملهم كامل المسؤولية التي تنتج جراء تلك التحركات المريبة التي يراد منها تفعيل المسار المجمد”.

باج نيوز