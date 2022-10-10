انشقاق سياسي وعسكري بحركة العدل والمساواة الجديدة





أعلنت مجموعة قيادات بحركة العدل والمساواة الجديدة، بقيادة الأمين العام، الفريق خالد ثالث أبكر، انشقاقها عن الحركة، والعودة إلى حركة شباب التغيير والعدالة السودانية.

وقال ثالث في بيان صحفي أمس، إن الحركة قومية هدفها رفع الظلم والتمييز بين أبناء الوطن الواحد وإقامة دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وأكد قدرتهم على حماية العزل من الإبادة الجماعية التي ينفذها العملاء وسماسرة الحرب بتواطؤ من الحكومة، والتصدي لخطاب الكراهية، وأضاف: “لن نسمح بتهديد أمن المواطنين العزل”، وتابع ثالث: “نمد أيادينا بيضاء للعمل من أجل إدارة التنوع في السودان”، مشيراً إلى تشكيل لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر جامع للحركة خلال ثلاثة أشهر بمشاركة القيادة السياسية والعسكرية والمكاتب والشباب والطلاب والمرأة، وتجديد المنفستو ليتوافق مع متطلبات المرحلة وقضاياها الراهنة.

الخرطوم: مهند عبادي

صحيفة السوداني