شاهد بالصورة.. في السودان.. إيقاف مشجع رياضي ومنعه من دخول الاستاد لمدة ثلاث سنوات بسبب سخريته من رئيس إتحاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي





في واقعة تعد الأولى من نوعها بالسودان أصدر احد إتحادات كرة القدم بالسودان قرار أثار ضجة وسخرية واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب القرار الذي تحصل محرر موقع النيلين على نسخة منه فقد اتخذ الاتحاد المحلي لكرة القدم بكوستي قرار بإيقاف مشجع ينتمي إلى نادي الأهلي كوستي ومنعه من دخول الاستاد لمدة ثلاث سنوات.

ويأتي القرار الذي حمل توقيع الأمين العام المكلف بسبب سخرية المشجع محمد أحمد ميرغني من السيد رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم بالمنطقة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد الأمين العام في خطابه الذي وجهه للنادي الأهلي كوستي بأن المشجع الملقب بود المستر استمر في كتاباته على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديداً فيسبوك بالسخرية والاستخفاف من رئيس الاتحاد عبر صفحة كوستي الرياضية.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين