هيئة محامي دارفور: الحركات المسلحة لم تعد مهتمة بموضوع تسليم البشير ومشغولة بتأمين مواقعها في السلطة





قال رئيس مجلس أمناء هيئة محامي دارفور المكلف، الصادق علي حسن لـ (السوداني)، إن تصريحات رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، في ندوة قوى التغيير – مجموعة التوافق الوطني، أمس الأول، بالحاج يوسف، تقرأ في إطار ما سمَّاه مناوي “تحت التربيزة”

وأشار عضو الهيئة إلى أن المهم ليس ما أبلغه المكون العسكري لمناوي عن صعوبة التسليم، بل موقف رئيس الحركة من الإبلاغ وكيفية تعامله معه ورده علي المكون العسكري، ورأى الصادق أن الحركات المسلحة لم تعد مهتمة بموضوع تسليم البشير للجنائية وانشغلت بتأمين مواقعها في السلطة.

وفي ما يخص حديث المكون العسكري عن عدم التسليم، الذي أشار إليه مناوي في الندوة، استبعد الصادق تعاون البرهان في التسليم، وذكر أن المكون العسكري لن يشرع في تسليم البشير للجنائية، واعتبر أن ذلك سيضعه في مواجهة مباشرة مع مرجعيته خاصة أن البرهان كان من المسؤولين الميدانيين وسيفتح التحقيق مدخلاً لملاحقته من خلال ذات الدعاوى بتهم الاشتراك الجنائي.

وكانت السلطات الإنقلابية قد رفضت طلباً للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، كريم خان، لمقابلة البشير والمطلوبين من قادة النظام البائد المتواجدين بسجن كوبر أثناء زيارة سجلها للبلاد في آواخر أغسطس الماضي.

الخرطوم – ملاذ حسن

صحيفة السوداني