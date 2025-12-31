إبراهيم جابر: التعليم في السودان مر بمنعطفات عديدة تتطلب تدخلات قوية لخلق التقويم المطلوب

قال عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام رئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم الفريق مهندس إبراهيم جابر، إن التعليم يمثل القاعدة الأساسية لرفع الوعي ووضع المسار الصحيح لتحقيق التطور الشامل بالبلاد.

وأشار خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا رقم (27) بحضور عضو مجلس السيادة الانتقالي د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، وعدد من الوزراء ووالي الخرطوم، أشار إلى أن التعليم في السودان مر بمنعطفات عديدة أدت إلي تدني جودته مما يتطلب إجراء تدخلات قوية لتحقيق التقويم المطلوب معلنا أن العام 2026 سيكون عام التعليم بولاية الخرطوم.

ووجه سيادته بتكوين لجنة لإسناد قطاع التعليم بولاية الخرطوم تحت إشراف عضو مجلس السيادة د.نوارة أبو محمد محمد طاهر، ورئاسة وزير التعليم والتربية الوطنية الاتحادي وعضوية والي الخرطوم وآخرين تعمل على تقديم مقترحات عملية لتطوير قطاع التعليم و استنهاض همم الشعب السوداني واستقطاب جهود النافذين والخيرين لدعم العملية التعليمية.

موجها السلطات المحلية بمضاعفة الاهتمام الحكومي لتحسين بيئة التعليم بالولاية.

كما أكد الفريق إبراهيم جابر استمرار دعم اللجنة العليا لمشروعات التعليم بالتركيز على برنامج التأهيل التربوي وإعداد المعلمين من أجل المواكبة والتطوير ، مشددا على أهمية إدخال مهارات استخدام الحاسوب ضمن شروط الخدمة في التعليم ، كما وعد سيادته بمتابعة متأخرات المعلمين.

الي ذلك اقترح اجتماع اللجنة العليا توجيه بند المسئولية المجتمعية لدى الشركات لخدمة قطاع التعليم وتوفير احتياجاته الضرورية.

واستمع الاجتماع إلى تنوير قدمه وزير الشباب والرياضة الاتحادي حول تنظيم مهرجان الخرطوم الرياضي لعكس استقرار الأوضاع بالخرطوم لعودة المواطنين. معلنا عن قيام المهرجان يوم الخميس الأول من يناير 2026م .

كما وجه عضو مجلس السيادة وزارة الشباب والرياضة بتفعيل الإستادات والميادين وتأهيلها لاستقبال الدوريات الرياضية.

الى ذلك قدم مدير شركة مطارات السودان الفريق سر الختم بابكر تقرير حول سير خطة تطوير مطار الخرطوم الدولي ومعالجة الأضرار التى أحدثتها الحرب. مشيرا إلى منح مطار الخرطوم الدولي شهادة التشغيل الآمن وتمضي الجهود بخطى حثيثة لنيل رخصة التشغيل الدولي.