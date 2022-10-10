المؤتمر الشعبي: حمدوك أسطورة للفشل التاريخي





أعلن القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر لـ(السوداني)، رفضهم لأي حكومة يتم تشكيلها من قبل السلطة الانقلابية، مشيراً إلى أن تعيين رئيس وزراء دون حاضنة سياسية واعية ووفاق سياسي وبرنامج متفق عليه لن يحل مشكلة، ولو كانت برئاسة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك.

وأضاف عمر: “محروق سياسياً بخذلانه للحاضنة السياسية التي أتت به وذهابه لمشاركة الانقلابيين .. هو رمز للفشل التاريخي ورمز للشراكة بين العسكر والمدنيين”.

وتابع: “هنالك محاولات لإيهام الساحة بأن حمدوك أسطورة ومقبول ولديه قاعدة جماهيرية، بل على العكس حمدوك ليست لديه قدرات لتحقيق نجاح اقتصادي أو سياسي، وهو أسطورة فشل”.

الخرطوم: هبة علي

صحيفة السوداني