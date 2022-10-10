سوداني يشكو من الشرطة المصرية ويطالب الخارجية بالتدخل





تعرض المواطن السوداني (راشد عبده حسبو فرح) إلى (مهزلة أمنية) من الشرطة المصرية بمدينة أسوان، إثر توجهه لقسم شرطة أسوان لفتح بلاغ بسرقة شاحنته الدفار التي تحمل لوحة سودانية من داخل مكتب الشحن.. (الحراك) التقت صاحب الشاحنة وتحصلت على تفاصيل وحيثيات هذه القضية الغريبة والتي تعود وقائعها، إلى أن المواطن السوداني راشد، دخل بالشاحنة لمصر عبر معبر قسطل البري بطريقة قانونية قادماً من الدبة بالولاية الشمالية، وترك شاحنته داخل مكتب الشحن بمدينة أسوان وسط شاحنات أخرى تعمل بين مصر والسودان، وتحت حراسة الجهات الأمنية المصرية وكاميرات المراقبة، وعند الثالثة صباحاً اكتشف اختفاء الشاحنة فأبلغ قسم شرطة أسوان إلا أنها رفضت فتح البلاغ بحجة أنها سوف تعيد شاحنته المسروقة ولا حاجة للبلاغ، وبعد توكيله لأحد المحامين تم فتح البلاغ بعد ستة أيام من حادث السرقة.. وأكد أنه أبلغ الشرطة المصرية بقسم أسوان بهوية ومكان تواجد المتهمين بسرقة الشاحنة، إلا أنها تجاهلت ذلك، بل أنها تسترت على الحادثة، حسب قوله، رغم أن إحدى كاميرات المراقبة كشفت لحظة سرقة الشاحنة وخروجها خارج حظيرة الشحن.. وأشار أنه قابل القنصل السوداني بأسوان لكنه لم يتجاوب مع قضيته بل تجاهلها تماماً.

أسوان ـ محمد الأمين

صحيفة الحراك السياسي