بسبب ارتفاع الرسوم .. أولياء أمور يرفضون تسجيل أبنائهم بالصف الأول





أوصدت العديد من المدارس الخاصة أبوابها دون رجعة، وذلك نسبة لعدم رغبة تسجيل أولياء الأمور لأبنائهم الطلاب على الرغم من مرور الأسبوع الأول من العام الدراسي ٢٠٢٢م-٢٠٢٣م، بسبب زيادة الرسوم الباهظة كما وصفوها، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تغلق فيها عدد من المدارس بمنطقة إسكان الصفوة إغلاقاً نهائياً، ففي العام الماضي أغلقت مدارس الشهيد الجعفري فروعها بكل من الصفوة وأيضا إسكان البشير، وعلمت (الحراك) أيضاً من مصدر داخل مدارس البنات بمربع ١٦ دار السلام بأنه حتى الآن، تم تسجيل سبع تلميذات فقط للصف الأول. وذكر المصدر بأن أولياء الأمور رفضوا دفع رسوم التسجيل التي فرضتها المدرسة وهي ١٥ ألف جنية تسجيل للصف الأول، إلى جانب ٣ آلاف جنيه رسوم شهرية لم تسمها المديرة الجديدة كما وصفها عدد من أولياء الأمور. وكشف مصدر آخر للحراك من إحدى مدارس غرب الحارات والفتح، بأن هنالك مدارس أساس فرضت ٢٠٠ ألف وأخرى ٥٠ ألف لقبول طلاب الصف الأول ابتدائي وهي ما يراه أولياء الأمور، رسماً تعجيزياً للأسر في ظل إعلان الوزارة مجانية التعليم وغلاء مستلزمات المدارس لوجود أكثر من طالب بالأسرة بمراحل مختلفة، فيما ظلت فئة أخرى من الطلاب قيد الانتظار رغم مرور أسبوع دراسي وذلك حتى يكتمل الحد الأدنى لتسجل لتبدأ الدراسة.

الخرطوم – بتوالفكي

صحيفة الحراك السياسي