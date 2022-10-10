قال (دا طرفنا من السياسة).. تصريحات جديدة ومثيرة للبرهان





أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان علمه بكل تفاصيل مبادرة الشيخ حاج حمد الجعلي التي تدعو لتوحيد أهل السودان، وقال لدى مخاطبته اليوم بمنطقة كدباس بمحلية بربر الإحتفال بزواج الخير والبركة لعدد “١٠٠” زيجة “كل دعوة صلح تطلع من المسيد هي دعوة حقيقية وصادقة ليس فيها تحيز لجهة ولا انحياز لفئة ، تدعو لتوحيد أهل السودان”، وأضاف” البلد تمر بمرحلة فعلا تحتاج للوحدة والناس تقيف مع بعض”.

وأكد البرهان التعضيد على المبادرة وكل المبادرات التي تعتبر مخرجا للبلاد ، معبرا عن تفاؤله بأن تشهد الساحة السياسية إنفراجا في الأيام المقبلة لأن الجميع بدأ يستشعر المخاطر التي تحيط بالسودان ، منبها إلى أن مبادرة حاج حمد جاءت نتاج ذلك ، وشدد البرهان على أنه لا سبيل لإنقاذ البلاد إلا بتوحيد الكلمة ووقف التنازع والتشظي.

وجدد إلتزام القوات المسلحة بترك المجال للسياسيين والقوى المدنية لتشكيل حكومة مدنية كاملة ، وأضاف “ما عندنا أي رغبة للوجود في الحكم نعمل في شأننا ، شأن الأمن والدفاع”، وتابع” مصممين على الأمر ونمضي فيه”.

واوضح البرهان أنهم مع المجموعة التي تحقق وتلبي للشعب السوداني طموحاته ، وتدعو للتوافق والوحدة ، مؤكدا أن القوات المسلحة لم تنحاز لفئة وليس لديها حزب.

وقال البرهان” البقولوا القوات المسلحة داعمة المؤتمر الوطني نقول لهم أنتم كذابين”، و زاد “نحن ندعم الشعب السوداني وكل ما نسمعه مزايدات وخداع وإيهام للرأي العام”، وقال” الجيش وطني ، وما حق زول ، و سلطته مستمدة من قانونه ، ويتكون من الشعب السوداني”، و تابع “ما يغشوك ، زمن السواقة بالخلا إنتهى ، نحن واضحين وقاعدين ، ما عندنا ولاء لأي جهة ، ولاءنا لله والوطن”. وأكد ابتعادهم عن العمل السياسي ، وأضاف” دا طرفنا من العمل السياسي نعاين وننتظر ماذا سيفعل هؤلاء الناس ، نمهد لهم الطريق ، ونشوف بلدنا مرقت” ، متمنيا أن تتوحد القلوب وتنظر بإيجابية ونظرة شمولية بلا حزبية وقبلية وجهوية .

ووصف البرهان الزواج الجماعي بالعادة الحميدة التي يجب أن يعض عليها بالنواجز ويحث عليها المجتمع. مؤكدا الوقوف مع الشباب لتكوين الأسري.

صحيفة الصيحة