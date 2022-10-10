جمعية الهلال الاحمر السوداني تتبرع لسجني النساء و الرجال امدرمان





قدمت جمعية الهلال الاحمر السوداني اليوم تبرعا لسجني النساء والرجال بامدرمان بحضور الامين العام للجمعية د عفاف احمد يحيي التي ذكرت ان التبرع ياتي في اطار دعم الفئات الهشة ولتلافي الاثار الناجمة عن الخريف وانتشار الحشرات الضارة

واوضحت الامين العام ان التبرع عبارة عن 4 سرائر مستشفي كهربائية وكرسي مدولب ونقالة وصندوق اسعافات اولية كبير وعدد 550 ناموسية اضافة الي 50 فرشة ارضية لسجن النساء .

من جانبها ذكرت العقيد شرطة حياة جبريل مدير سجن النساء امدرمان ان ادارة السجن تولي الجانب الصحي والاجتماعي اهمية كبرى شاكرة الجمعية علي الدعم المقدر

من جانبه عبر العقيد شرطة محمد عبد الله مدير سجن الرجال امدرمان عن امتنانه للجمعية الوطنية وحيا بدوره المتطوعين متمنيا التعاون المستمر بين ادارته والهلال الاحمر السوداني

كما تم تسليم سجن الرجال عدد 500 ناموسية وصندوق اسعافات اولية كبير و50 فرشة ارضية اضافة الي عدد مقدر من مواد الحماية الشخصية للكوادر الطبية العاملة بالسجن .

وكالة سونا