وجدي صالح ليست هناك أي تسوية مدعاة ومستمرون في طريقنا لإسقاط الانقلاب





نفى الناطق باسم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وجدي صالح مشاركتهم في أي تسوية سياسية.

وأكد وجدي في تصريح لـ”باج نيوز” استمرار الحرية والتغيير في طريق إسقاط الانقلاب وإقامة سلطة مدنية انتقالية تعبر عن الثورة وروحها.

وأضاف “ليست هناك أي تسوية مدعاة والذين يدعون مثل هذه الإدعاءات هم من يفتحوا الطريق للتسوية ونقول لهم سيخيب مسعاكم” .

وتابع “نحن نسير في الطريق لإسقاط الانقلاب ولن نشرعن له ولن نعود لمرحلة ما قبل 25 أكتوبر ولا شراكة مع العسكر سواء كانوا الانقلابيين الموجودين الآن ولا أي شخص من داخل المؤسسة العسكرية و يجب أن تنأى المؤسسة العسكرية عن استغلالها في أي عمل سياسي تماما”.

وحول تصريحات المتحدث باسم الآلية الثلاثية عن قرب التوصل لتسوية قال “المتحدث باسم الآلية الثلاثية يصرح بما يصرح فأنا لا أتحدث باسمه وليسأل عن تصريحه”.

و مضى قائلاً “نؤكد أننا نسير في اتجاه وحدة قوى الثورة من أجل مواجهة هذا الانقلاب وقبره وإقامة السلطة الانتقالية المدنية الكاملة وتحقيق العدالة “.

باج نيوز