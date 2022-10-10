البرهان يكرم الأولي في امتحانات الشهادةالسودانيه و الجندي محمد ايراهيم





كرم السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بواسطة بنك أمدرمان الوطني الطالبة الأولى في إمتحانات الشهادة الثانوية أمنية محمد موسي والتي أحرزت نسبة ٩٨٪ والجندي محمد إبراهيم أحمد التجاني الذي أحرز نسبة ٩١.٤٪ .

وأعرب الدكتور عبدالحميد محمد المدير العام لبنك أمدرمان الوطني عن سعادتهم بإختيار البنك لتكريم المتفوقين من أبناء البلاد، وتكريم فرسان الوطن من القوات المسلحة لأنهم يمثلون جميع الطلاب بالبلاد ومن سيقودون مسيرة العلم والعلماء . كما شكر الأسر على تهيئة الظروف التي مكنت لعدد كبير من أبنائها النجاح والتفوق في إمتحانات الشهادة الثانوية. يذكر أن البنك قد قدم جائزة مالية ومجموعة من الهدايا القيمة لأولى الشهادة الثانوية والجندي محمد إبراهيم.

وكالة سونا