الأطباء يُطالبون بزيادات ضخمة لأجورهم





توصلت دراسة أجراها المكتب الموحد للأطباء إلى أن رواتبهم لا توفر القدر اليسير من حياتهم الأساسية، مطالبين بزيادة أجورهم لمبالغ كبيرة.

واقترح المكتب الموحد هيكلاً راتبياً جديداً لرواتب الأطباء، زيادات كبيرة في أجورهم وبدلاتهم السنوية.

وطالبت الدراسة التي أجراها المكتب الذي يضم لجنة الأطباء المركزية ولجنة الاستشاريين والاختصاصيين ونقابة أطباء السودان الشرعية، برفع رواتب الأطباء في الدرجة التاسعة- مدخل الخدمة العامة، إلى (772) ألف جنيه- 1340 دولارًا.

ونادت بحسب (سودان تربيون)، بمنح الطبيب في الدرجة الأولى راتبا شهريا قدره مليون و324 ألف جنيه- 2300 دولار تقريبًا على أن يمنح أطباء القطاع الثاني الخاص أجرا شهريا يبلغ مليون و472 ألف جنيه نحو 2600 دولار.

ودعا المكتب الموحد إلى أن يكون البديل النقدي للأطباء العموميين راتب ثلاث أشهر وبدل اللبس أجر 6 أشهر وحافز سنوي يُعادل مرتب عاما كاملا، على أن يحصل الاختصاصيين على بديل نقدي يساوي أجر 6 أشهر وبدل لبس يُعادل 10 أشهر وحافز سنوي مقداره راتب 20 شهرا.

وقال المكتب إن التدهور الذي صاحب الحكم العسكري منذ 25 أكتوبر 2021، جعل “من الصعب على الأطباء العمل في ظل هذه الظروف والرواتب التي لا تفي ولو بقدر يسير لتوفير المطلوبات الأساسية لحياتهم”.

وأشار إلى أن قضية الهيكل الراتبي ظلت أكبر المشاكل التي تواجه استقرار الخدمة الطبية، كما أنها سببا رئيسا في هجرة الأطباء أو تفضيلهم للعمل في القطاع الخاص بدلا عن الحكومي الذي يُقدم الخدمة للقطاع الأوسع من السودانيين.

صحيفة الصيحة