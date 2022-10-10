توضيح من بنك الخرطوم فيما يخص خطوات التعامل مع بلاغات التحاويل الخاطئة عبر تطبيق بنكك





توضيح هام!

فيما يخص خطوات التعامل مع بلاغات التحاويل الخاطئة،

في إطار تنوير عملائنا الكرام بالضوابط والإجراءات المصرفية اَلْمُتَّبَعَة فيما يخص عمليات التحويل الخطأ عبر بنكك وطريقة الاسترداد، يود البنك أن يوضح الإجراءات الصحيحة في مثل هذه الحالات للعملاء؛ لتجنب الوقوع في أي محاولات احتيال عبر الوسائط الاجتماعية المختلفة عبر صفحات مزيفة أو أشخاص يدعون إمكانية المساعدة في الاسترداد وكذلك لحسم و دحض أي ادعاءات باطلة عن عدم التزام البنك بالإجراءات القانونية والرقابية المتبعة وضوابط السرية المصرفية.

“نفيدكم بأن النيابة والجهات العدلية هي وحدها صاحبة الاختصاص في معالجة عمليات التحاويل الخطأ والاحتيال” وذلك وفق الإجراءات الآتية:

1. يتم فتح بلاغ بواسطة العميل المتضرر لدى النيابة والتي تقوم بدورها بإجراءات التحري ومن ثُمَّ مخاطبة البنك للاستفسار عن عملية التحويل التي تمت وعن معلومات المستفيد.

2. يقوم البنك وفقاً للقانون بالاستجابة لاستفسارات النيابة المختلفة وتوفير المعلومات المطلوبة في سرية تامة وتنفيذ أوامرها فيما يخص المبالغ.

“نؤكد بأن البنك لا يقوم إطلاقا بسحب أي مبالغ من حسابات العملاء دون موافقة العميل او مبرر قانوني او رقابي.

ويحتفظ البنك بكافة الحقوق القانونية والأدبية والفكرية في ملاحقة أي شخص يشين بسمعة البنك وموظفيه ويروج الإشاعات والأخبار الكاذبة، والمضللة ويحرض الغير بغرض الاضرار بسمعة ومصالح المؤسسة.”

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بنك الخرطوم