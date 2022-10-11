ترتيبات لصرف متأخرات المعلمين بالخرطوم





أعلنت اللجنة التسييرية لعمال التعليم العام بولاية الخرطوم عن ترتيبات لصرف متأخرات فروقات العام الماضي وتشمل (3) أشهر، بالإضافة إلى فروقات العام الحالي.

وقال رئيس اللجنة التسييرية سيف الدين أحمد عبد الرحمن لـ(اليوم التالي) أمس، إن اللجنة شرعت في تحركات مع عدة جهات أبرزها وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم لحلحلة جملة من المشاكل التي تواجه المعلمين على رأسها متأخرات فروقات العام الماضي.

وتعهد عبد الرحمن بمتابعة ترقيات المعلمين منذ العام 2020م،

وكشف رئيس اللجنة عن اجتماع يُعقد اليوم (الثلاثاء) مع وزير التربية المكلف بالولاية لإحاطته بالجدول المتكامل لمطلوبات المعلمين من بدل لبس وغيره من المستحقات بالإضافة إلى تحسين المرتبات والاتفاق على برمجمة المتأخرات.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي