الاتحاد الأوربي: نخطط لدعم إضافي للتعليم بالسودان





أعلن الاتحاد الأوربي عن نيته تقديم دعم إضافي للسودان في مجال التعليم بما في ذلك برامج التغذية المدرسية قريبًا.

وقالت بعثة الاتحاد الأوربي في السودان – بحسب سودان تربيون- إن “الاتحاد يدعم التعليم الأساسي في السودان بالعمل مع الشريك المنفذ: منظمة رعاية الطفولة، لضمان حق التعلم لأكثر من 60 ألف طفل في 180 مدرسة”.

وأضافت: “تم التخطيط لدعم إضافي من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك برامج التغذية المدرسية في المستقبل القريب، ويستفيد المعلمون من المشروع من خلال تلقي التدريب والحوافز”.

صحيفة السوداني