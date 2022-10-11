الأرصاد في السودان: توقّعات برياح مثيرة للغبار وأمطار في 6 ولايات





تقول الأرصاد إنّه من المتوقّع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال وشمال غرب البلاد.

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد في السودان، هطل أمطار في سنار، القضارف، دارفور الكبرى، كردفان الكبرى، النيل الأزرق، والنيل الأبيض.

وقالت وحدة الإنذار المبكّر بحسب تعميمٍ صحفي، الثلاثاء، إنّ الفاصل المداري يمرّ شمال كسلا، شندي وجنوب عطبرة، شمال الأبيض والجنينة والفاشر.

وأوضحت الأرصاد أنّ درجات الحرارة قد ترتفع بصورة طفيفة في معظم أنحاء البلاد.

باج نيوز