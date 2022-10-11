الخرطوم .. الإعلان عن سلاح جديد لاستخدامه ضدّ الثوّار





يقول إعلام محامو الطوارئ إنّه يحمّل السلطات مسؤولية سلامة المتظاهرين.

أعلن محامو الطوارئ في السودان، عن 3 حالات إصابة بمقذوف من الحجارة والزجاج باستخدام الأوبلن، في التظاهرات التي شهدتها مدينة أمدرمان بشارع الشهيد عبد العظيم.

والأوبلن، هو عبارة عن حشو الخرطوش القاذف للبمبان، ويتمّ تعبئته بالحجارة والزجاج المكسور، ليتمّ إطلاقه تّجاه الثّوار لإحداث أكبر قدر من الإصابات، بحسب إعلام محامو الطوارئ.

وأشارت إلى أنّه تمّ نقل الحالات إلى مستشفى الأربعين في أمدرمان، وأنّ حالتهم مستقرّة حاليًا.

وقال محامو الطوارئ، إنّ ما تقوم به قوات السلطة الإنقلابية وآلتها القمعية التي بدأت في تطوير وسائل قمعها وعنفها تّجاه الثوار السلميين، يعدّ انتهاكًا وعنفًا مفرطًا وجريمة ترقى إلى مستوى الشروع في القتل وتسبيب الأذى الجسيم تّجاه المتظاهرين السلميين.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر، يشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ، رفضًا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز