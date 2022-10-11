“كل يوم بتفرج عليه”.. ماذا قال عمرو دياب عن أحمد زكي





يحتفل اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر الفنان عمرو دياب بعيد ميلاده الـ 61، وقدم الهضبة طوال مسيرته الفنية 34 ألبوما غنائيا مختلفا، كما حصد العديد من الألقاب وهما الهضبة، عندليب الشباب، ملك الميوزك أورد، أسطورة الأجيال، نجم العرب.

وتحدث النجم عمرو دياب في لقاء تلفزيوني نادر له عن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وعن مقارنة الجمهور بينهما حيث قال :” أنا في زمن وهو في زمن الله يرحمه دا راجل جميل وعظيم وبعدين في نفس الوقت احنا بنافس بعض فنه بس ربنا يدينا نجاحه”.

و تحدث الفنان عمرو دياب في نفس اللقاء أيضا عن الفنان أحمد زكي قائلا:” أنا بحب أحمد زكي جدا لله في لله أنا بحبه كفنان وإنسان ،أنا موجود في أوضة النوم عندي فيلم السادات وكل يوم بتفرج عليه و فيلم ناصر أنا بحب الأفلام اللي هو بيعملها”.

صفحة محبي عمرو دياب

ونشرت صفحة محبي عمرو دياب مقطع فيديو يرصد تاريخ الهضبة الفني خلال العقود الماضية احتفالًا بعيد ميلاده الـ٦١.

وحمل المقطع المصوَّر لقطات ترصد تمكن عمرو دياب من الحفاظ على صدارته لعالم الغناء في مصر والعالم العربي، بعدما تحوَّل إلى مطرب لجميع الأجيال بلا استثناء، بنوعية الأعمال المميزة التي يقدِّمها ومواكبته للتطوير بصورة دائمة؛ الأمر الذي جعل منه أيقونة لجميع الأعمار رغم بلوغه عامه الـ٦١.

وعرض الفيديو أيضًا مقاطعَ لانتقادات الكاتب الصحفي مفيد فوزي، التي دأب على توجيهها للمطرب، قائلًا: “صوت عمرو دياب قد يعجبني، لكنه لا يطربني”.

فيما ردَّ عليه عدد من النقاد الآخرين، معبِّرين عن انحيازهم له، مؤكدين تفوُّق عمرو على أبناء جيله من المطربين، ومَن سبقوه زمنيًّا.

وتعليقًا على حبِّه للرياضة، وحرصه على ممارستها، قال إنه يحب أن يكون مثلًا للشباب.

بوابة فيتو